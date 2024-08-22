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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarını anlattı! "O benim başımın tacı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.08.2024 16:53
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Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde ne konuşulduğu merak ediliyordu. İmamoğlu görüşmeye dair detayları bir vatandaşa anlattı. Kılıçdaroğlu ile hiçbir sorunu olmadığını belirten İmamoğlu, "Kemal bey başımın tacı ne sorunum olabilir" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarını anlattı! "O benim başımın tacı"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 20 Ağustos Salı günü CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşmenin CHP'nin Tüzük Kurultayı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, görüşmede neler konuşulduğu ise kamuoyu tarafından büyük merak konusu oldu.

İmamoğlu görüşmenin detaylarıyla ilgili bir vatandaşın sorduğu soruyu yanıtladı.

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"KEMAL BEY BAŞIMIN TACI"

Ekrem İmamoğlu vatandaşla gerçekleştirdiği diyalogda şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşın İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu ziyaretini kastederek, "Dünkü ziyaretinizden de gerçekten çok mutlu oldum. Kamuoyundaki spekülasyonları aradan kaldırdı" sözleri üzerine İmamoğlu şu ifadeleri kullandı.

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"Estağfurullah. Olması gerekiyordu. Ben her zaman arayıp soruyorum. Benim hiçbir insanla sorunum olmaz. O benim başımın tacı. Başımın tacı Kemal Beyle ile ne olacak öyle şey mi olur? Ben sizinle gelip ofisinizde gelip sizinle fotoğraf çektirmek, muhabbet etmek ve hal hatır sormak istiyorum dedim. Ve gittim, hal hatır sordum, sohbet ettim. Sıklıkla görüşelim dedim. Bizi ziyaret edin, açılışımıza ve törenlerimize katılın. Başımızın üstünde yeriniz var dedim. Benim başka bir şeyim olmaz. Başımızın tacı."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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