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İmamoğlu: “Kin ve nefret her şeyi yakar, yıkar, kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turunda yoğun ilgi gördüklerini, ama zaman zaman da tanımadan kin duyduklarını ifade ederek, “Kin ve nefret her şeyi yakar yıkar kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim turunda yoğun ilgi gördüklerini, ama zaman zaman da tanımadan kin duyduklarını ifade ederek, “Kin ve nefret her şeyi yakar yıkar kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur. Bu milleti kine nefrete kim sürüklüyorsa onu Allah’a havale ediyorum. Ben İstanbulluyu kucaklamaya geldim, buluşturmaya geldim, benim her vatandaşım var bu şehirde” dedi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Beykoz’da başladığı seçim turuna Şile’de devam etti. Beykoz’daki temaslarının ardından Şile’ye geçen İmamoğlu, ilçe meydanına gelerek burada kendisini bekleyen coşkulu halka hitap etti.

“Ülkemize dönük hamle yaptıklarında bütün dünya bilsin ki kol kola olmayı başaran bir milletiz”
İmamoğlu, “Dünyada bazı ülkelerin başında bazı insanlar özellikle islamafobi inancımıza dönük birazda pirim yapmak adına kötü cümleler kullanıyorlar. Burada her ülkenin yöneticisini uyarıyoruz. Herkes sözüne dikkat etsin. Hassasiyetlerimiz bir. Yaradan dünyaya birbirini kessin döksün diye yollamadı. Biz İstanbul’da milletçe sevgiyi saygıyı en üst seviyede tutan inançlara olan saygısını da en üstte tutan bir millet olmaya devam edeceğiz. Bizim ülkemizi yöneticilerini kim olursa olsun, tehdit ettiklerinde ülkemize dönük hamle yapmak istediklerinde bütün dünya bilsin ki kol kola olmayı omuz omuza olmayı başaran bir milletiz” dedi.

“Seçimi kazanmak için kopyacılığa geçtiysen bizim insanımız ona oy vermez”
Unuttukları her şeyi hatırlattıklarını söyleyen İmamoğlu, “Farkındaysanız İstanbul’un dili değişti. Ben görevi aldığım günden bugüne büyükşehir adayı olduğum günden bugüne çocuk diyorum, çocuk diyorlar, kadın diyorum kadın diyorlar, kreş diyorum kreş diyorlar, tarım politikamızı hazırladım tarım dediler. Unuttukları her şeyi hatırlattık. Ama bizim insanımız zekidir. Bizim insanımız akıllıdır, zihinsel olarak kimse onun aklıyla oynayamaz. Bizim insanımız 20 gün kala bir ay kala bir politika üretip, seçimi kazanmak için bir de kopyacılığa geçtiyse insanımız ona oy vermez” diye konuştu.

“Kin ve nefret her şeyi yakar, yıkar, kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur”
Bazı seçmenlerin tanımadan kin duyduklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Bazen üzülüyorum, Allah şahit çok üzüyor beni. Bazen otobüsle geziyorum müthiş ilgi görüyorum, inanılmaz. Her kesimden insan hem de farklı siyasi işaretleriyle bizi selamlıyorlar. O kadar mutlu oluyorum ki, bazen tek tük göz göze geliyoruz anlıyorum. Gözünden anlıyorum, belli ki kin duyuyor. Niye biliyor musunuz? Ne yazık ki o gariban vatandaşıma öyle öğretmişler. Üzülüyorum biliyor musun? Bana niye kin duysun, tanımıyorsun, bilmiyorsun, yeni tanıyorsun. Bakın kin ve nefret her şeyi yakar yıkar kül eder, milletçe bütün ilişkilerimizi kavurur. Bu milleti kine nefrete kim sürüklüyorsa onu Allah’a havale ediyorum. Ben İstanbulluyu kucaklamaya geldim, buluşturmaya geldim, benim her vatandaşım var bu şehirde” diye konuştu.

İmamoğlu’ndan Şile’de pazara sürpriz ziyaret
İlçe meydanında halka hitap eden İmamoğlu, sonrasında ise seçim otobüsüyle esnaf ve vatandaşları selamladı. Gezi sırasında İYİ Parti ilçe binasının önünde bekleyen vatandaşlar İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Gösterilen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan İmamoğlu, kendisini bekleyen İYİ Partili seçmene kısa bir konuşma yaptı. Seçim turuna devam eden İmamoğlu, ilçedeki Cuma Pazarı alanına giderek pazarcılarla ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu’nu karşısında görün pazarcılar ve vatandaşlar sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Pazar gezisi sırasında İmamoğlu, Beylikdüzü’nde yapılan Pazar filelerini vatandaşlara dağıttı. İmamoğlu Pazar gezisi sırasında eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte ev alışverişi de yaptı.

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