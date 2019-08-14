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İMAMOĞLU, KISIRKAYA HAYVAN BARINAĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki 'Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.  İmamoğlu'na oğlu Semih İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, İBB Genel Sekreter yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı da eşlik etti.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'deki 'Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.
İmamoğlu'na oğlu Semih İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, İBB Genel Sekreter yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı da eşlik etti. 700 dönüm arazi üzerine kurulu barınağı gezen İmamoğlu, Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun'dan tesisle ilgili bilgiler aldı. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalıştaylar yapılması talimatı veren İmamoğlu, Ekim sonu itibariyle bir manifesto oluşturulması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu,"Bir hedef koyarak, Ekim sonunda İstanbulluya, sokak canlıları ile ilgili sokak hayvanları ile ilgili bir manifesto oluşturmamız lazım" diye konuştu.
Kısırkaya'dan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yapımına 4 yıl önce İBB tarafından başlanan ve henüz bitirilemeyen 1 kilometrelik Kilyos yolunda incelemelerde bulundu. İmamoğlu yardımcılarına bitirilemeyen yolla ilgili "Konuyla ilgili hemen yarın bir rapor istiyorum masamda" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Ziyaretten görüntü
-İncelemeden görüntü
-İmamoğlu'nun konuşması
-Kilyos Yolu'ndan görüntü
-Detaylar

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