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  4. İmamoğlu konser incelemelerine 'İtibar suikastı' diyerek tepki gösterdi: Yıllardır idmanlıyım, vız gelir tırıs gider

İmamoğlu konser incelemelerine 'İtibar suikastı' diyerek tepki gösterdi: Yıllardır idmanlıyım, vız gelir tırıs gider

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 12:51
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Ankara Büyükşehir Belediyesi için başlatılan konser incelemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de başlatıldı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "Konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil" diyerek tepki gösterdi ve incelemeleri Yavaş ile kendisine yapılan 'İtibar suikastı' olarak değerlendirdi. İmamoğlu ayrıca, "Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider" ifadesini kullandı.

İmamoğlu konser incelemelerine 'İtibar suikastı' diyerek tepki gösterdi: Yıllardır idmanlıyım, vız gelir tırıs gider

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3'üncü İstanbul Kariyer Fuarı açılışında açıklamalarda bulundu ve son zamanlarda yaşanan konser ödemeleri tartışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"MANSUR BAŞKAN'A VE BİZE YAPILAN İTİBAR SUİKASTLARINI DİKKATE ALMIYORUZ"

Konser ücretlerinin gündeme maksatlı taşındığını savunan İmamoğlu, "Günlerdir konuşulan konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar bile değil. Bu konuları gülerek izliyoruz. Mansur Başkan’a ve bize yapılan itibar suikastlarını dikkate almıyoruz. Yıllardır bu tür eleştirilere alışığım; vız gelir, tırıs gider"

"KENDİ BELEDİYELERİNİZİ DENETLEDİNİZ Mİ?"

Denetim taleplerine de değinen İmamoğlu, “Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Ancak, Mansur Yavaş'ı ve İstanbul'u denetlediğiniz kadar kendi belediyelerinizi denetlediniz mi?” dedi. Ayrıca, kamuoyunun belediyeler üzerindeki denetimlerin yıllara göre dağılımını öğrenmeye hakkı olduğunu belirtti.

İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da yaşanan coşkulu kutlamalara işaret ederek, "Biliyorum neye kızdığınızı; Cumhuriyet Bayramı'nda bir araya gelen halkımızı gördüğünüzde size bir şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu istanbul büyükşehir belediyesi
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