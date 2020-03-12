İmamoğlu koronavirüs önlemlerini açıkladı: Etkinlikler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler.

İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz.

Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.

