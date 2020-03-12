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İmamoğlu koronavirüs önlemlerini açıkladı: İptal edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi. İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, alınacak önlemleri de duyururken, birçok etkinliğin iptal edileceğini ve İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesinin de iptal edileceğini açıkladı.

İmamoğlu koronavirüs önlemlerini açıkladı: İptal edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK’te insanların toplu eğitim aldıkları yerler.

İSMEK’deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla.

Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz.

İBB’ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz.

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