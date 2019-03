İmamoğlu kültür ve sanata ilişkin projelerini açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sanatçı, yazar ve edebiyatçılar buluşmasında, İstanbul’un kültür ve sanat alanında yoksulluk yaşadığını söyleyerek, “Şehir tiyatrosu sayısı 2 katına çıkartacağız ve sanatçıların yöneteceği özerk bir yapı oluşturulacak. Tiyatro perdesi her mahallede açılacak. Özellikle gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerle Beyoğlu’nu yeniden İstanbul’un dinamizminin aynası haline getireceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında özel bir otelde düzenlenen toplantıda sanattan siyasete, edebiyatçıdan yazarlara kadar çok sayıda ünlü isimle bir araya geldi. ‘Kültür ve Sanatta Yeniden Başlangıç’ isimli toplantıda sanatçılarla uzun süre sohbet eden İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada İstanbul özelinde hazırladıkları projeleri anlattı.

“İstanbul’u aydınlatmak istiyoruz”

İmamoğlu’nun kültür sanat projelerini tanıttığı program kapsamında kısa bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u aydınlatmak istiyoruz. Aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul’u bir dünya markası haline getirecek olanlarda sizlersiniz. Gökdelenler maalesef bir kenti marka yapmıyor. Kenti kent yapan tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla olur. Hep imreniyorum. Paris’e gidersiniz belli meydanlar vardır ressamlar resim yaparlar diye. Neden insanlar, neden İstanbul’da böyle bire yer yok, neden İstanbul’da sanatçılara ressamlara böyle bir alan açılmıyor diye. İnşallah bunların tamamını İmamoğlu gerçekleştirme kararlılığında. O da gerçekten de Beylikdüzü’nde sanata sanatçıya, eğitime verdiği değeri yaptıklarıyla kanıtladı. Şimdi onu İstanbul genelinde hayata geçirecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu kentte kültür ve sanat yoksulluğu yaşıyoruz”

İstanbul’da kültür ve sanatta yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek projelerini tanıtan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Özellikle şehrimiz yoksullukla konuşuluyor, yoksullukla tanımlanıyor. Bu elbette ki ekonomik yoksulluk. Ne yazık ki yaşıyorum ben bunu her gün. Kadını erkeği, genci, çocuğu bir yoksulluk var. Bir yandan çevre yoksulluğu var. Ama bir de başka yoksulluk ki o da çok derin, bu kentte kültür ve sanatta yoksulluk yaşanıyor. Umut ederiz özellikle her birinizi özellikle yıllardır hayatına dokunan bizlerin dünyayı daha iyi anlama, evrensel değerleri kavrama çabalarımıza unutulmaz özellikle katkılar sağlayan siz değerli sanatçılarla bulunmak ve de bu vesileyle hedeflerimizi sizinle paylaşmaktan mutlu olduğumu ve İnşallah hep beraber bu yoksulluğu dindireceğimiz günü diliyorum” dedi.

“Şehir tiyatrosu sayısı 2 katına çıkartılacak”

Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini Istanbul’un geneline yaymak için kültür-sanat kompleksleri yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Kadınların ve gençlerin kültürel faaliyetlere katılımını arttıracağız. Şehir tiyatrosu sayısı 2 katına çıkartılacak ve sanatçıların yöneteceği özerk bir yapı oluşturulacak. Nitelikli kültür-sanat etkinliklerine katılmak pahalı bir uğraş olmaktan çıkacak. Kültür, İstanbulluların bir arada, barış içerisinde yaşaması, dünyanın geri kalanı ile bağ kurması için olmazsa olmaz bir alan. İstanbul Genç Kart sahiplerine İBB kültür-sanat etkinlikleri indirimli olacak. Özel etkinliklerde çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. Hafta içi gündüz tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek ve kadınlara ücretsiz olacak. Kentin farklı sosyo- ekonomik semtlerinde oluşan kültür ve sanat birikimini çevre ilçelere de ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Tiyatro perdesi her mahallede açılacak”

“Geleneksel sanatlar, tiyatro, sinema, klasik müzik, caz, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçe ve mahallelere yayılacak” diyerek konuşmasına devam eden İmamoğlu, “Kışları okullarda, yazları park ve bahçelerde performanslar yaparak tiyatroyu insanların ayağına götürecek, ücretsiz gezici tiyatro etkinlikleri düzenlenecek, tiyatro perdesi her mahallede açılacak. İstanbul’u, dünyanın en önemli festival merkezlerinden biri yapacağız. Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahip şehrimiz, kültür ve sanatın beşiği olmaya devam edecek. Ulusal festivallere altyapı ve finansman desteği sunacak, Uluslararası festivallerin İstanbul ayağının gelişmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Beyoğlu’nu yeniden İstanbul’un dinamizminin aynası haline getireceğiz”

Çocuk kültür merkezleri kuracaklarını kaydeden İmamoğlu, “Sinema Evi uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu mekanlarda sadece film gösterimi değil, geleceğin sinemacılarına yönelik eğitimler verilecek, teknik ve malzeme desteği sağlanacak. Bu mekanlar gençlerin kendilerini evlerinde hissettikleri, yönettikleri alanlar olarak tasarlanacak. Beyoğlu ve Galata Kültür-Sanat-Turizm Projesi’yle bu bölgeyi yeniden kültür ve sanatın odağı haline getireceğiz. Sadece üst gelir gruplarına veya turistlere değil, özellikle gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerle Beyoğlu’nu yeniden İstanbul’un dinamizminin aynası haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kent kültür sanat meclisi kurulacak”

Kentte kültür ve sanatla ilgili meclis kuracağını söyleyen İmamoğlu, “Belediyelerin öncelikli amacının kültür sanatı üretmek değil, kültür ve sanat aktörlerini kentle buluşturma ve onlara sağlıklı çalışma alanları sağlamak olduğu düşüncesi ile kentin kültür ve sanat insanlarından oluşacak bir kent kültür sanat meclisi kurulacak. Bu Meclis; Belediyenin kültür sanat çalışmalarının çerçevesini belirleyecek ve belediyenin bu alanda oluşturacağı kent kültürü manifestosunu oluşturacak. Kentin kültür-sanat merkezlerinin programları ve etkinlikler, kentin kamusal kültürel alanlarının kullanımı konularında söz sahibi olacak. Her türlü kültürel sanatsal çevreden insanın katılımı ile oluşturulacak ve rotasyon yöntemi ile kentin tüm kültürel birikiminin katılımcılığını sağlamayı amaçlayacak. Meclisin yapısı özerk olacak, kamu görevinde bulunan üyesi bulunmayacak” diye konuştu.



