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İmamoğlu, Kuyumcukent'te seçim çalışmalarını sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bahçelievler Kuyumcukent ve Siyavuşpaşa Mahallesi'nde sürdürdü.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bahçelievler Kuyumcukent ve Siyavuşpaşa Mahallesi'nde sürdürdü. İlk olarak Kuyumcukent'i ziyaret eden İmamoğlu yönetimle görüştü, alışveriş merkezinde dolaşarak kadınlara karanfil dağıttı. Ardından Bahçelievler'e geçen İmamoğlu, semt pazarında vatandaşlarla buluştu.Kendisini takip eden kadın gazetecilere de karanfil hediye eden İmamoğlu, AVM içinde dolaşarak kadınlara karanfil dağıttı.

"NE KADAR GÜZEL BİR MANZARA"
CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan'ın kendisine eşlik ettiği İmamoğlu, önce Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından AVM turuna çıkan İmamoğlu, kadınlara, karanfil ve politikalarını anlatan broşür dağıttı. Döner satan bir büfeye davet edilen İmamoğlu'na ikramda bulunuldu. "Dün televizyonlarda gördün tabii döner kestiğimi" diyen İmamoğlu, tadına baktığı döneri beğenip, "3-4 dakika bekleyip, yeniden denemek lazım" diye konuştu. Girdiği bir dükkanda çalışanların hepsinin kadın olduğunu gören İmamoğlu, "Ne kadar güzel bir manzara" diyerek fotoğraf çektirdi.

SEMT PAZARINI DOLAŞTI
Ardından Bahçelievler'e geçen İmamoğlu semt pazarında vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu burada gazetecilere açıklamalar yaptı. Pazardaki fahiş fiyatlara kendilerinin dikkat çektiğini söyleyen İmamoğlu, "Biz pazarları gezdik yoğun bir şekilde. Sokaklardaki fakirliği gördük. Israrla anlattık. Karşılık buldu. Devletimiz bu sürece ilgisiz kalmadı. Tabii ki bir çözüm değil bu. 34 noktasında manav açmak çözüm değil. Uzun vadede kalıcı çözüm bulmak gerekiyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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