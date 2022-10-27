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İmamoğlu listeye giremedi! Belediye başkanları anketinde gündem yaratacak sonuçlar: Mansur Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

27.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlere kitlendi, araştırma şirketleri de siyasi liderlerin halktan aldığı desteğe ilişkin ipuçlarını ortaya koyan anketlerine hız verdi. ORC Araştırma tarafından son yapılan ankette ise halka en başarılı buldukları büyükşehir belediye ve ilçe belediye başkanları soruldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sonuçlarda yer almadığı ankette ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sıralaması en ön plana çıkan detaylardan oldu.

İmamoğlu listeye giremedi! Belediye başkanları anketinde gündem yaratacak sonuçlar: Mansur Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

Siyasi partiler, liderler, bakanlar... ORC Araştırma bu kez belediye başkanlarını oylamaya sundu. Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet tarafından aday gösterilmesi uzun süre tartışılan bazı belediye başkanlarının anketteki oy oranı merak konusu oldu.

İMAMOĞLU YÜZDE 55'İ GEÇEMEDİ

Vatandaş memnuniyetinde yüzde 55'in üzerinde yer alan belediye başkanlarına yer verilen anket sonuçlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.

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BÜYÜKŞEHİRLERDE İLK 5

Anket sonucuna göre en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, ilk sıraya yüzde 59,5 memnuniyet oranıyla yerleşti.

Yavaş'ı ikinci sırada takip eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Böcek, yüzde 57,2 oranında oy aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yüzde 57 oranıyla 3. sıranın sahibi oldu.

Şahin'i 4. sırada yüzde 55,9 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu izlerken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 55,4 ile 5. sırada yer aldı.

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İLÇE BELEDİYELERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Anket kapsamında katılımcılar ilçe belediye başkanlarından memnuniyet düzeylerini de yansıttı. Bu sıralamada birinci gelen isim Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. Anket sonucuna göre vatandaşların Göksu'dan memnuniyet oranı yüzde 66,9 oldu.

Göksu'yu ikinci sırada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 64,4 ile takip etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise yüzde 62,3 memnuiyet oranıyla üçüncü sıranın sahibi oldu.

İlçe belediye başkanlarında ilk 10'a giren diğer isimlerin sıralaması ise şu şekilde:

4- Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü: Yüzde 62,1
5- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: Yüzde 60,6
6- Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: Yüzde 59,5
7- Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: Yüzde 58,2
8- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: Yüzde 57,3
9- Nazilli Belediye Başkanı K. Engin Özcan: Yüzde 57,1
10- Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: Yüzde 55,9

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