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İMAMOĞLU: LÜTFEN SÜRECİ BEKLESİNLER(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:47 | Son Güncelleme

  CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın “İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine “Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın “İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine “Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor. Bu manipülasyonun başka ayağıdır. Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamlığı kimliği ile sorumluluğa davet ediyorum. Süreç bitmeden, ön keserek 'Kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler" dedi.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun açıklaması

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