İmamoğlu : Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz 

"MADEM İSTİFA ETTİNİZ NEDEN ORADA DURUYORSUNUZ" İmamoğlu, Salı günü sunduğu İBB mali durumla ilgili yöneltilen "Önümüzdeki mali takvim neyi gösteriyor? Ne kadar zamanda mali durumu düzeltebilirsiniz?" sorusuna "Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette ki kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Bu plan ve tasarruflarımızı vatandaşımızla paylaşacağız. Esas olan ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. Şu anda bu tanımları yapabiliriz. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok. İBB'ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB'nin kurumsal bütçesi. Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz. Bugün ve yarın onlarla da toplantılarımız var. Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetiminden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler. Sürece bütünüyle hakim olduktan sonra ekonomik vizyonumuzu bütünüyle sizinle paylaşacağız. Hem de hızlıca aldığımız ilk tedbirleri paylaşacağız. Varsa somut tespitlerimiz, size onları da sunacağız." yanıtını verdi. İmamoğlu, "İstifa etmemekte direnirlerse yasal olarak işlem yapacak mısınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Tabi bir takım uygulamalar, imkanlar var. Onları devreye sokacağız. Yasal süreleri göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İstanbul'un ve İştiraklerin o kadar zaman kaybına asla tahammülü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yönetimi ele almamız gerekiyor."

ANITKABİR ZİYARETİ

Cuma günü gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretine 39 ilçe belediye başkanına yaptığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Ayrıca meclis üyelerinin tamamına davet yapıldı. Özellikle protokol saat diliminde Anıtkabir'de izinlerimiz alındı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti grubu dışında bildiğim kadarıyla bize katılım konusunda ulaşan bilgi yok. Yani biz Cuma günü sabah oradayız. Saat 08.30'da törenimiz başlayacak. Çağrımızı, davetimizi yaptık. Tabii, gelip gelmemek diğer meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının tercihi. Ama biz orada olacağız. Kurumsal bir başlangıç için orada olacağız. Seçilmişlerle beraber Atamızın huzurunda, ülkemize, maneviyatıyla beraber bir söz vereceğiz. Her kurumun yapmak istediği gibi, Cumhurbaşkanlığından tutun, Meclis başkanlığına ya da siyasi partilere, İBB de Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesidir. Dolayısıyla gidip bu kurumsal ziyareti yapacağız. Diğerlerinin de katılıp katılmayacağını da o gün netleştirmiş olacağız. Ama şu zamana kadar bize bir geri dönüş yapılamadı." şeklinde konuştu.

Pazartesi günü Yenikapı'daki yemeğe AK Partili belediye başkanlarının katılmamasının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Yani durum değişir. Biz bir çok geleneği, bir çok buluşmayı, hizmetle ilgili bu şekli, bu aya dönük değil. 5 yıl boyunca aynı şeyi yapacağız. 5 yıl boyunca davet edeceğiz. 5 yıl boyunca gittiğimiz her ilçede belediye başkanını, gittiğimiz sokağa, mahalleye çağıracağız. Gelip gelmemek kendi tercihleri. Eşlik edip etmemek kendi tercihleri. Ben olsam giderdim. Benim dönemimde, benim ilçeme Büyükşehir Belediye Başkanı hiç gelmedi. Hiç beni aramadı. Ve ben buna çok üzülüyordum. Sadece bir 15 Temmuz ile ilgili bir gece töreni yapıldı. O da Esenyurt Beylikdüzü arasında. Bir tek oraya çağrıldım. Oraya da gittim. Onun dışında hiç gelinmedi, hiç çağrılmadım. Ama ben bunu bir başka belediye başkanına yaşatmayacağım. Tersini yaşatmak istiyorlarsa vatandaş, onun hesabını sorar. Onun için benim önerim, bir arada iş üretmek ve çalışmak." yanıtını verdi.

Vefat eden İBB Eski Genel Sekreteri Tuğrul Erkin'in Süleymaniye Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan İmamoğlu, yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze çıkışı kurufasulyeciye giren İmamoğlu burada da vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.