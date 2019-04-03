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İmamoğlu: "Mazbatamızı talep ediyoruz, YSK’yı göreve davet ediyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz adalet istiyoruz.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz adalet istiyoruz. YSK’nın açıkladığı oylarla seçilmiş olduğum sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK’yı göreve davet ediyorum" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu basın toplantısın düzenleyerek, seçim sürecini değerlendirdi. Oy sayımlarının bir an önce hızlandırılması çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu, "Biz adalet istiyoruz. YSK’nın açıkladığı oylarla seçilmiş olduğum sonucuyla beraber mazbatamızı talep ediyoruz. YSK’yı göreve davet ediyorum. Süreci lütfen en titiz şekli ile yönetmesini istirham ediyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul’daki 16 milyon kişinin vicdanını savunduğunu söyleyen İmamoğlu, "Burada sadece bana verilen oyları savunmuyorum. Burada İstanbul’un kararını savunuyorum. Burada sadece CHP’lilere seslenmiyorum. AK Partili hemşehrilerime sesleniyorum. Onların vicdanında bile bu sürecin sorgulandığını iyi biliyorum. Biz bu şehirde bu seçimin kaybedeni yok diye ilk saatlerde söylemiş birisiyiz. Bu seçimin 16 milyon kazananı var" ifadelerini kullandı.
Seçimlerde bazı hatalar ve eksiklerin yaşanabileceğini söyleyerek buna örnekler veren İmamoğlu, "Bizde de onlarcası var. Başvurularımız var düzeltiliyor. Bakırköy’de 1239 nolu sandık. CHP oyu 177 ama YSK’da 1 olarak işlenmiş. Hala düzeltilmemiş bir evrak. Onlarcası var. Bizde düzeltildiği gibi rakibimiz adına da düzeltilenler var. Sürece tesis etmediği ortadadır. Yapılan geçersiz oyların sayılması hususu. O sandıklarda görevliler var. O sandıkta insanlar görev yapmışlar. Şerh koyanlarla ilgili işlemler somut işlemlerdir. Genel üzerinden yapılan hareketler soyut kavramlardır. Usuller, uygulamalar vardır. İstanbul’a özel, bugüne özel baskı altında kararlar alınarak bu toplumu vicdanında asla kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK’dır. YSK karar ve uygulamalarında usullere sadık kalsınlar. Baskılara göre hareket edilmemesini özenle istiyoruz" açıklamalarında bulundu.
"Bir an önce yetkimizi bize verin, İstanbul’un zaman kaybına uğramasını engelleyin" diyen İmamoğlu, yetkili makamları da sürece katkı vermeye davet etti.

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