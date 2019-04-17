İmamoğlu: “Mazbatamızı teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulundan teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileriyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayından mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak için Saraçhane’deki İBB binasına geldi. İBB önünde toplanan partililer büyük bir kalabalık oluşturduğu için İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, belediye binasına girmekte güçlük çekti. Belediye binası içerisine giren İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

“Bu gün mazbatamızı teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum”

Saraçhane’deki İBB binasında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulundan teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Asla vazgeçmedik, toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu o birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın hakkını yedirmeyiz dedik vazgeçmedik. Günün sonunda İl Seçim Kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatayı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hemen hizmet etmeye başlayacağız” dedi.