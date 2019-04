İmamoğlu: “Mazbatamızı teslim aldık çok onur duyuyorum, mutluyum gururluyum”

“Şehrimizin huzuru ve mutluluğu için bir an önce süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan bekliyoruz”

Devam eden itiraz süreçlerinin olduğunun farkında olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “İBB tüm alanları şeffaf bir şekilde halkına insanına bu gün itibariyle açılmıştır, açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesinin koridorları, makamları, bu belediyede çalışan herkes bir kişiye bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibariyle başlamıştır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu an itibariyle devam eden süreçler var bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizin yaşayan insanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız, zihnimiz, vicdanımız çok net. 16 milyon hemşerimizin çok net. Bu sürecin netleşmesiyle 17 gündür devam eden ve bugün sona eren belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışma noktalarının bertaraf edilmesi adına ilgili kurulları en hassas ve hızlı bir şekilde süreci tamamlamalarını diliyorum. Bu şehre dünden bu güne bu şehirde belediyenin kurulduğu ilk tarihten bu güne emeği geçen katkı sunan, bu şehre iyi şeyler yapan kim varsa her birisine minnet ve şükran duygularımızı belirtmek istiyorum. Sıra bundan sonra bizde aynı titizlikle binlerce yıllık tarihe ve maneviyata şehrin doğasına saygısıyla bu kente özeni ana prensip elde ederek bütün evrensel doğrularla bu şehirde yaşayan insanların maneviyatını yaşam biçimini koruyarak yol yürüyeceğimizi duyuruyor ve söz veriyorum, Allah bizi mahcup etmesin” diye konuştu.