İmamoğlu Mazbatasını Yarın Almayı Umuyor

İmamoğlu, ‘‘Sabah kahvaltımızı uzun uzun yaptık. Eşim, çocuklarım, annem babam. Uzun uzun konuştuk dertleştik. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Heyecanımızı İstanbul'a katmak istiyoruz. Mazbatada bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarına bekliyoruz’’ dedi.

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmak için İl Seçim Kurulu’nun bir kez daha mazbatasını vermesini bekliyor.

İmamoğlu malvarlıklarını açıkladı

İmamoğlu bugün babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kendisinin malvarlığını kamuoyuyla paylaştı. 4 milyon 200 bin TL sermayeli İmamoğlu İnşaat Şirketi’nde yüzde 20 hissesi bulunan Hasan İmamoğlu, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Trabzon, Ankara ve Aydın’da dükkan, tarla, arsa ve konut sahibi.

Dilek ve Ekrem İmamoğlu’nun ise İstanbul, Ankara, Balıkesir, Trabzon, Çanakkale ve Muğla’da yaklaşık 5 milyon TL değerinde ev, arsa, konutu ile yaklaşık 2 milyon 200 bin TL tutarında ziynet eşyası ile bankada parası bulunuyor. Dilek ve Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Şirketler Grubu’nda yüzde 60 oranında hisse sahibi iken 100 bin TL sermayeli SSB Gayrimenkul şirketinin tamamına sahipler.

Seçimlerden önce 16 Haziran’da Binali Yıldırım’la birlikte televizyon programına katılan Ekrem İmamoğlu, moderatör İsmail Küçükkaya’nın ‘’Malvarlığınızı beyan edecek misiniz?’’ sorusuna ‘‘ Yaklaşık 5,5 yıldır mal beyanı veriyorum. Hatta büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra beyan etmiştim. Yeni bir siyasi dönem, ahlak, yeni bir süreç. Yeni nesil belediyecilik, şeffaflık katılımcılık. Bu önerinizi sayın Yıldırım gibi zevkle kabul ediyorum. Benim de eşim var, çocuklarım var, babam var. Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması bunları çözüme kavuşturur diyorum’’ demişti.