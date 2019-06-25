İmamoğlu Mazbatasını Yarın Almayı Umuyor

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmak için İl Seçim Kurulu’nun bir kez daha mazbatasını vermesini bekliyor.
Pazartesi gününü Beylikdüzü’ndeki evinde dinlenerek geçiren İmamoğlu, bugün Maslak’taki ofisine gitti. Ofis önünde soruları yanıtlayan seçilmiş İstanbul’un 10’uncu belediye başkanı, şehre heyecan katmak için çalıştığını söyledi.
İmamoğlu, ‘‘Sabah kahvaltımızı uzun uzun yaptık. Eşim, çocuklarım, annem babam. Uzun uzun konuştuk dertleştik. Şimdi hazırlık yapıyoruz. Heyecanımızı İstanbul'a katmak istiyoruz. Mazbatada bir sorun yok. Herhalde yazılıyordur. Rutin zamanlamayı bekliyoruz. Muhtemelen yarın olur diye ümidimiz var. Şu anda bize ulaşan negatif bir durum yok. Bize ulaşmış itiraz yok. Yarına bekliyoruz’’ dedi.
İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 17 Nisan’da verdiği mazbatası, 6 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptaliyle elinden alınmıştı.
İmamoğlu malvarlıklarını açıkladı
İmamoğlu bugün babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kendisinin malvarlığını kamuoyuyla paylaştı. 4 milyon 200 bin TL sermayeli İmamoğlu İnşaat Şirketi’nde yüzde 20 hissesi bulunan Hasan İmamoğlu, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Trabzon, Ankara ve Aydın’da dükkan, tarla, arsa ve konut sahibi.
Dilek ve Ekrem İmamoğlu’nun ise İstanbul, Ankara, Balıkesir, Trabzon, Çanakkale ve Muğla’da yaklaşık 5 milyon TL değerinde ev, arsa, konutu ile yaklaşık 2 milyon 200 bin TL tutarında ziynet eşyası ile bankada parası bulunuyor. Dilek ve Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu Şirketler Grubu’nda yüzde 60 oranında hisse sahibi iken 100 bin TL sermayeli SSB Gayrimenkul şirketinin tamamına sahipler.
Seçimlerden önce 16 Haziran’da Binali Yıldırım’la birlikte televizyon programına katılan Ekrem İmamoğlu, moderatör İsmail Küçükkaya’nın ‘’Malvarlığınızı beyan edecek misiniz?’’ sorusuna ‘‘ Yaklaşık 5,5 yıldır mal beyanı veriyorum. Hatta büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra beyan etmiştim. Yeni bir siyasi dönem, ahlak, yeni bir süreç. Yeni nesil belediyecilik, şeffaflık katılımcılık. Bu önerinizi sayın Yıldırım gibi zevkle kabul ediyorum. Benim de eşim var, çocuklarım var, babam var. Bunun beyanında bulunmak, toplumun önünde bunun olması bunları çözüme kavuşturur diyorum’’ demişti.
İBB Meclisi, İmamoğlu yönetimindeki toplantısını 8 Temmuz’da yapacak
Mazbatayı aldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gidecek olan Ekrem İmamoğlu’nun burada 31 Mart sonrasında yaptığı gibi bir selamlama konuşması yapması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 23 Haziran seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu yönetimindeki ilk toplantısını 8 Temmuz Pazartesi günü yapacak ve toplantı canlı yayınlanacak.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, ‘‘kendisine atılan oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği’’ iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik İstanbul İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.
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