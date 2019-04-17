İmamoğlu: 'Merhaba' deme ihtiyacı hissettim

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti. Anıt mezardan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Aslında ben yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım, alsaydım gelirdim. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim, duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya da giderim" diye konuştu.

Maltepe sayımlarının tamamlanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Ekrem İmamoğlu, "Bildiğim kadarıyla Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Yazılmak üzereydi buraya girerken. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul'un birleştirme tutanağı netleştirilecek. Netleştiği an, mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Güzel bir ifade var. Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata. Birleştirme tutanağı tutulduğu andan itibaren biz artık görevimizi almışız demektir. Yasa böyle" ifadelerini kullandı. Daha sonra merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarına uğrayan İmamoğlu, beraberindekilerle dua etti.

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