HABER

İmamoğlu: Millet iradesinin karşısında kimse duramaz

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2019 20:59 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü millet karar verecek. 23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Millet iradesinin karşısında kimse duramaz. Bizim inancımız tek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu kadar net" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Millet iradesinin karşısında kimse duramaz

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye'de vatandaşlara hitap etti. İmamoğlu, kalan günlerde daha çok çalışacaklarını belirterek, vatandaşları 23 Haziran'da sandık başlarına davet etti.

Üsküdar programının ardından Sancaktepe'ye geçen Ekrem İmamoğlu eski Sarıgazi Belediye Binası önünde, kendini bekleyen vatandaşlara seslendi. 23 Haziran'a az bir süre kaldığını ifade eden İmamoğlu, “23 Haziran'da sandığa gitmeye ve 23 Haziran'da sandıkta, ilçe seçim kurulunda ve okullarda görev almaya hazır mıyız? Siz hazırsanız ben de 24 Haziran'da Saraçhane'deyim bekliyorum hepinizi. Bize zaman kaybettirdiler. Ama bu zamanı göreceksiniz hızlı telafi edeceğiz. Çok çalışacağız seçimden önce seçilmek için, millete hizmet için çalıştığımızın 100 katı çalışacağız. Kendisini, milletine adamış, idealleri peşinden koşan, önce vatan diyen insanlarla çalışacağız. Asla sizi aldatanlar aramızda olmayacak. Sizlerle birlikte çok güzel geleceğe koşacağız. Emeği ile çalışan hiçbir belediye çalışanına bu kardeşiniz dokunmayacak. Kalan 3-4 günde tüm pozitif duyguları, tüm güzel duaları sizinle paylaşacağız ve moralli bir şekilde 24 Haziran'da çalışmak için hazırlık yapacağız. Onlar kin duysunlar, iftira atsınlar, biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet için kalan günlerimizde anlatarak sonraki günlerde de çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Daha sonra seçim otobüsüne binen Ekrem İmamoğlu vatandaşları selamlayarak Ümraniye'ye geçti. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde de vatandaşlara seslen Ekrem İmamoğlu, “Pazar günü millet karar verecek. 23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı. Millet iradesinin karşısında kimse duramaz. Bizim inancımız tek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu kadar net" diye konuştu.

imamoglu-sancaktepe-ve-umraniyede-konustu_9378_dhaphoto4

“BİZ ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

İmamoğlu, “Ümraniyeliler özellikle size söz veriyorum. Tüm mahallelerinizdeki tapu sorununu bu kardeşiniz çözecek. Yıllarca sizi oyaladılar. İmar sorunlarını da bu kardeşiniz çözecek. Söz veriyorum size. Biz çözüm için geleceğiz. Çocuklara kreş yapacağız. Annelere çocuklara 0-4 yaş arasındaki çocukları ile bütün İstanbul'u ücretsiz gezmelerini sağlayacağız. İşsizliğe biz çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ KISA ZAMANDA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ"

İmamoğlu konuşmasının sonunda, “Her zaman size saygı duyan ve kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Sizinle çok güzel işler başaracağız. Sizlerle eğitim, sağlık, çevre, deprem, bu şehirde mülteci sorununu çözme seferberlerliği yapacağız. Her sorunu çözeceği. Çok çalışacağız kısa zamanda büyük işler yapacağız. 23 Haziran'a hazır mıyız. Herkesin bilinçlenmesini sağlayarak oylarını istemeye, kimseyle münakaşa etmemeye, güler yüzlü davranmaya, herkese 23 Haziran'ın önemini anlatamaya ve İstanbul'un geleceğinin seçimi olduğunu anlatmaya hazır mıyız. 23 Haziran'a kadar ola ki şehir dışında olanlar vardır. Gelmişler mi, oy kullanıyorlar mı, herkes eşini dostunu aramaya hazır mı. O zaman size bir müjde veriyorum. 24 Haziran'da hepinizi Saraçhane'ye bekliyorum" şeklinde konuştu.

imamoglu-sancaktepe-ve-umraniyede-konustu_9378_dhaphoto5

Konuşmasının ardından bir süre daha vatandaşları selamlayan Ekrem İmamoğlu, Şile'ye gitmek üzere yola çıktı.

(DHA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İmamoğlu'ndan Küçükkaya görüşmesi yanıtı! İmamoğlu'ndan Küçükkaya görüşmesi yanıtı!
İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağımİmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
Anahtar Kelimeler:
CHP Ekrem İmamoğlu yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile görüşmesini anlattı

İmamoğlu'ndan Küçükkaya görüşmesi yanıtı!

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

AK Parti'den İsmail Küçükkaya-Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama

Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesine tepki!

İstanbul yeniden sandığa gidiyor... Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.