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İmamoğlu, Millet İttifakı toplantısı sonrası açıkladı: 'Akşener' mesajı dikkat çekti! "Demirel'in dediği gibi..."

03.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gerçekleşen 6'lı masa toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan tek lider olduğu öne sürülen Meral Akşener toplantının hemen ardından ve bugün üst düzey kurmaylarıyla bir araya gelirken İmamoğlu'ndan kendisinin ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla flaş bir mesaj geldi. Masadan Akşener'in ayrılacağı iddiaları da konuşulurken İmamoğlu "Altılı masadan kimse eksilmemeli" dedi.

İmamoğlu, Millet İttifakı toplantısı sonrası açıkladı: 'Akşener' mesajı dikkat çekti! "Demirel'in dediği gibi..."

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için en kritik sürece girildi. Liderler dün bir araya gelerek ilk kez aday konuştu. Gözler pazartesi günü yapılacak açıklamaya çevrilirken Akşener'in masaya İmamoğlu ismini önerdiği ileri sürüldü. İmamoğlu ise adaylığa kapıyı açıkça kapattı ve kendisinin adayının da Kılıçdaroğlu olduğuna dair net mesaj verdi.

"KONUŞULANLARI BİLİYORUM"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu, adaylıkla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken şunları söyledi:

  • Konuşulanları, basına düşenleri biliyorum. Kişisel olarak Genel Başkanımızdan bir telefon bilgilendirme almadım. Ben de basından okudum. Yaşadığımız tüm kötü durumların değişmesi, düzelmesi için tek rakip var dedim rejim ve bugünün rejiminin savunucuları. Yani bizim bütün muhalefet olarak rejime karşı mücadele ettiğimizin farkında olmamız lazım. Bu rejim geleceğimizi tehdit ediyor, yönetim anlayışımızı tehdit ediyor.

"BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • 'İmamoğlu mu?' meselesinin bilinçli olarak iktidar sahasının tartışmasını anormal bulmuyorum. Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ama dönem dönem bizim sahamızda siyasi arkadaşlarımızın da olduğu zeminlerde bu tartışmalar köpürtüldü. 'Konumuz bu değil' dedim şiddetle. İmamoğlu, İstanbullunun başkanı. 25 yıllık bir dönemin değişmesinin temsilcisi. Dolayısıyla 'Bu mevzuya bizi malzeme etmeyin' dedim.

"BENİM ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"

  • İBB Başkanı tabii ki bu tartışmadan uzak duramaz, her konuda desteklemek için ilgilenir. 'Ben bu misyona kendini adamış bir neferim' dedim. En fazla koşan kişi ben olacağım, ben oradayım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok ki zaten. Daha iki gün önce söyledim, her CHP'linin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkanımdır.

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"BİRİNİN GÖNLÜ KIRILIYORSA ONU TAMİR EDECEĞİZ"

  • 6'lı masanın kararı tabii ki önemlidir. Kaygılarının giderilmesi önemlidir. Bu masa ayrılık masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı masadan kimse eksilmemeli. Ne demek eksilmek? Birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biz İstanbul'u nasıl kazandık? 14 puan gerilerden geldik. Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu'nun kazanacağına, herkes hatırlasın.

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"ORTAK MUTABAKAT METNİNİ OKUDUM, SONRA YATTIM"

  • Mesela sadece adaylık meselesi mi? Mesele 14 Mayıs sonrası. Bugün bile bir araya gelmeniz de mani ne. Kaygıları gidereceksiniz, eksikleri gidereceksiniz.

  • Ben ortak mutabakat metnini okudum, ondan sonra da yattım. Uzlaşma var, imzalamışlar. Konuşulanlarla örtüşmüyor ama. O zaman kaygıları gidereceksiniz. İnsanlar, bir araya gelecek bu sorunu çözecek.

"DEMİREL'İN DEDİĞİ GİBİ..."

  • CHP ve İYİ Parti, iki siyasi parti ana unsurdur. Bu iki partinin kaygıları, sorunları gidermesi lazım. Konuşarak uzlaşma çıkar.

  • Ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Önümüzde pazartesiye çok var. Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat çok uzundur'. Bu konu oturulup çözülecektir.

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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel

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