İmamoğlu: “Milletin kalbini kıra kıra kazanılacak seçimi bu kardeşiniz istemiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde kullanılan siyasi üsluba yönelik, “Milletin kalbini kıra kıra, parçalaya parçalaya kazanılacak seçimi bu kardeşiniz istemiyor. Ben öyle bir seçim kazanmak istemem. Bu milletin huzura, keyfe, morale ihtiyacı var” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kağıthane’de sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçedeki muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. İstanbul için projelerini anlatan İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi. Toplantı’da İmamoğlu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan’ın yanı sıra Millet İttifakının Kağıthane İlçe Belediye Başkan adayı İyi Partili Mehmet Aslan da eşlik etti.

“Milletin kalbini kıra kıra kazanılacak seçimi bu kardeşiniz istemiyor”

Programda yaptığı konuşmada seçim çalışmalarındaki siyasi üsluba dikkat çeken CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Demokraside uzlaşmanın, hoşgörünün olmazsa olmaz bu tarz duyguların tamamen uzağında; kin, nefret, bağırıp çağırmak, yok saymak, ötekileşmek. Yani ‘Seçimde kazanmak için her yol mübah. Kazanalım Pazartesi bakarız’ Söylemiştim tekrar söylüyorum milletin kalbini kıra kıra, yok saya saya parçalaya parçalaya kazanılacak seçimi bu kardeşiniz istemiyor. Ben öyle bir seçim kazanmak istemem. Bu milletin huzura, keyfe, morale ihtiyacı var. Bunlar olduğu zaman bu milletin enerjisinin önünde hiçbir şey duramaz. Çok net. Efendim dış güçler, iç güçler geçin bunları. Bu millete moral, motivasyon lazım. Bizim en büyük projelerimizden biri de bu. Her zaman söylüyoruz bizi topluma moral katmaya, o insanları sürece en güzel bir şekilde hazırlamak için yol çıktık. İstanbullu tek bir ideal için büyük bir mücadele verecek. O da dünyanın en güzel kenti İstanbul’u oluşturma projesi. Dünyanın çekim merkezi İstanbul olacak” diye konuştu.

“Bu millet herkese haddini bildirir başta ben”

31 Mart yerel seçimlerine yönelik ‘Bu bir belediye başkanı seçtiğiniz bir seçim değil’ diyerek sözlerini sürdüren İmamoğlu, “Anlayışın değiştiği ve yeni bir yerel yönetim anlayışının başlangıç anıdır. Bu sürece İstanbul’da bu kardeşiniz önderlik ediyor. Ben de diyorum ki beni seçmiyorsunuz kendinizi seçiyorsunuz. Kağıthane’de de sevgili başkanımı seçmiyorsunuz kendinizi seçiyorsunuz bu kadar net. Sürece böyle inanın. Biz kibirli belediye başkanları olarak çıkıp beni seçtiniz diyecek insanlar değiliz. Bu millet herkese haddini bildirir başta ben. Hangi arkadaşım aynı kibirde olursa olsun inanın büyük mücadele vereceğim. Her arkadaşımızı kontrol edeceğiz. Dolayısıyla değerli kardeşimin Kağıthane’de seçilmesi Ekrem İmamoğlu’nın büyükşehirde seçilmesidir. Birbirinden farkı yok” değerlendirmesinde bulundu.

“Herkesin kazandığı bir seçim olacak”

31 Mart yerel seçimlerini bir partinin değil herkesin kazanacağı seçim olarak değerlendiren Ekrem İmamoğlu, “Seçimde kazanmaya halk ilk defa bu kadar yakın. Bakın halk diyorum. Halk kazanacak çünkü. İki siyasi parti kazanmayacak, İstanbul ittifakı kazanacak bunu herkese anlatın. Herkesin kazandığı bir seçim olacak ve bunu yönetimde İstanbulluya biz yaşatacağız” dedi.

“Vatandaşını hissetmeyen bir ortamı asla İstanbullulara yaşatmayacağız”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Nurtepe’deki Hacı Baktaş-ı Veli Cemevi’ne ziyarette bulundu. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, “Vatandaştan uzaklaşmış, vatandaşını hissetmeyen bir ortamı asla İstanbullulara yaşatmayacağız. İstanbulluyu dinleyen, gözünüzün içine baka baka sizi anlamaya çalışan bir belediye başkanı olacağım. Umut ediyoruz hem Kağıthane hem de İstanbul, yeni bir başlangıçla ak ettiği yöneticileri kazanacak. Sizler de bu seçimi kazanacaksınız. Seçimleri belediye başkan adayları değil halk kazanır. Biz bu seçimde halkın kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.