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  4. İmamoğlu'na defalarca aynı soruyu sordurttu! Vatandaşla 'terör' diyaloğu gündem oldu: "Elini çekme, konuş benle da"

İmamoğlu'na defalarca aynı soruyu sordurttu! Vatandaşla 'terör' diyaloğu gündem oldu: "Elini çekme, konuş benle da"

01.01.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir vatandaşın İBB'deki terör soruşturması hakkında yaşadığı diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu. Vatandaşa defalarca aynı soruyu sorduğu diyalogda İmamoğlu elini tuttuğu vatandaşa "Elini çekme, konuş benle da" diye seslendi. Vatandaş ayrılırken "Allah Bahçeli'yi başımızdan eksik etmesin" derken İmamoğlu da "Siyaset yaptın, güle güle git, hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na defalarca aynı soruyu sordurttu! Vatandaşla 'terör' diyaloğu gündem oldu: "Elini çekme, konuş benle da"

Vatandaşın İBB'deki terör soruşturmasına atıfta bulunarak "Siz Trabzonlusunuz, ben de oradan evliyim, size hiç yakışmıyor" diyerek İmamoğlu'na tepki göstermesiyle başlayan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. İmamoğlu bu eleştiri karşısında vatandaşa aynı soruyu defalarca tekrarladı.

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"NİYE TUTUKLAMIYOR O ZAMAN?"

Vatandaşın tepkisine İmamoğlu, "Yalana inanma sen. Hangi teröristten bahsediyorsun? Devlet niye tutuklamıyor onu? Adresi yok mu elinde?" sorularıyla karşılık verdi.

Sosyal medyada çok konuşulan o görüntülerde "Tutuklayacak. Siz niye o kadar aldınız?" sorusuna yanıt olarak İmamoğlu, "Doğruysa niye tutuklamıyor o zaman?" diye sormaya devam ediyor.

"KONUŞ BENLE DA"

Bu sırada vatandaşın elini tutan İmamoğlu, "Elini çekme, konuş benle da" dedikten sonra diyalog devam ediyor.

Görüntülerde İmamoğlu'nun sorularına vatandaşın yanıtı ""İnşallah tutuklar başkanım. 2 senedir soruşturma var" şeklinde oluyor.

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"BIRAK TRABZON'U, BİLMEM NEYİ"

Vatandaşın "Trabzonlular içeri teröristleri almaz" demesi üzerine İmamoğlu "Beni dinle" diyerek şöyle konuşuyor:

"Memleketin hiçbir evladı terörist almaz. Bırak Trabzon'u, bilmem neyi."

"BEN SİZİ SEVMİYORUM"

Vatandaşa "Ama buraya bakıyorsun, bana bakmıyorsun" diyen İmamoğlu, "Laf sokmak için konuşuyorsun. Elimi bile tutamıyorsun. Emin değilsin lafından" ifadelerini kullanırken vatandaş "Yok, şaşırıyorum ben size. Ben sizi sevmiyorum" diyor.

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"SİYASET YAPTIN, GÜLE GÜLE GİT"

İmamoğlu ise "Ben seni seviyorum ama biliyor musun? Senin zihnin kararmış. Allah sana akıl versin" derken vatandaş "Allah Bahçeli'yi başımızdan eksik etmesin" diyerek bölgeden uzaklaşıyor.

İmamoğlu ise "Siyaset yaptın, güle güle git, hadi bakalım" derken vatandaşlarla fotoğraf çektirmeye devam ediyor.

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Ekrem İmamoğlu

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