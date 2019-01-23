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İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:31 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile semt pazarında karşılaştığı bir vatandaş arasında geçen sohbet dikkat çekti. Vatandaş, İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın broşürünü göstererek, "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez." dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da bulunan Aydıntepe semt pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafıyla sohbet eden İmamoğlu'na bir kadın, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü göstererek, "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez. Önceleri hatırlıyor musunuz hastanelerde neler çektik. Ben çocuklarım ile çok çektim. Biz onu seviyoruz. Seni de seviyoruz ve takip ediyoruz. Allah ondan razı olsun" dedi. İmamoğlu ise, "Teşekkür ederim. Onu, seçimi geldiği zaman konuşursun" diyerek cevap verdi.

62 YILLIK ÇİFTE NİKAH TAZELEME SÖZÜ

Pazarda 62 yıllık evli Rukiye-Mümin Öztürk çiftiyle de karşılaşan Ekrem İmamoğlu, "Başkan seçilirsem size bir nikah tazeleyelim. 62 yıllık evlilik bulmak kolay mı" dedi. İmamoğlu, çiftin iletişim bilgilerini yardımcıları aracılığıyla aldı. İmamoğlu, yine pazarda karşılaştığı bir kadının, "Sen benim oğlumun yaşındasın. Sana her gün dua ediyorum. Allah seni kötülüklerden korusun" sözleri üzerine duygulanarak, "Beni de oğlun kabul et" diye konuştu. İmamoğlu daha sonra seçim ziyaretleri için Pendik'e geçti.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan Broşür CHP

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
evet 16 yılda icraatları ortada!!
semt pazarında dolma biberi 14 tl ye satıyorlar..vatandaşın gönlüne taht kuranlar vatandaşın yüzüne gülüp arkasından vatandaşın malını mülkünü satıyor..hatta ecdadının birbir zorluklarla,fedakarlıklarla,kanını akıttığı ve elde ettiği vatandaşlık hakkını bile....
önceki teyzeye özenmiş. biraz da yalakalık yapmak için. merak etme yarın reis seni de ziyaret eder :)
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