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  4. İmamoğlu'na suikast iddiasında soruşturma tamamlandı! 'Pimi çekilmiş el bombası' detayı dikkat çekti

İmamoğlu'na suikast iddiasında soruşturma tamamlandı! 'Pimi çekilmiş el bombası' detayı dikkat çekti

30.03.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılığın kararında yer alan, müştekinin mektubundaki "pimi çekilmiş el bombası" ayrıntısı dikkat çekti.

İmamoğlu'na suikast iddiasında soruşturma tamamlandı! 'Pimi çekilmiş el bombası' detayı dikkat çekti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla İmamoğlu'nun suikasta uğrayabileceği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma için takipsizlik kararı verildi.

Başsavcılığın kararında, Ekrem İmamoğlu'nun şikayet dilekçesine yer verilerek, Danıştay saldırısı davasının hükümlüsü Osman Yıldırım'ın cezaevinden gönderdiği mektupta, müşteki İmamoğlu'nu kastederek "Pimi çekilmiş bir el bombası atılarak" suikast yapılacağının belirtildiği aktarıldı.

Müştekinin de can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ifade edilen kararda, atılı suçların oluşabilmesi için suçun icrai hareketlerine başlanması veya teşebbüs aşamasında kalması gerektiği aktarıldı.

Somut olayda icrai hareket kapsamında veya teşebbüs aşamasında kalabilecek nitelikte cezalandırılmayı gerektirir bir eyleme rastlanmadığı vurgulanan kararda, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından "kovuşturmaya yer olmadığı" bildirildi.

Kararda ayrıca 15 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği hatırlatıldı. (AA)

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Ekrem İmamoğlu
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