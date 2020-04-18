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  4. İmamoğlu’na tehdit maili soruşturmasında iddianame kabul edildi

İmamoğlu’na tehdit maili soruşturmasında iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tehdit mailleri gönderen Tuna Görgünoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İmamoğlu’na tehdit maili soruşturmasında iddianame kabul edildi

Ekrem İmamoğlu’nu tehdit mailleri gönderen Tuna Görgünoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Şüpheli Görgünoğlu hakkında, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret ve imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit” suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, CHP İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

İddianamede Görgünoğlu’nun polis ve savcılık ifadelerinde İmamoğlu’na tehdit ve hakaret içerikli mail ve mesajları bizzat gönderdiğini kabul ettiği belirtildi. Şüpheli Görgünoğlu’nun savcılık ifadesinde, “Ben CHP Genel Merkezi’ne üyeyim, CHP için elimden gelen her şeyi yapıyorum, şikayetçinin (İmamoğlu) CHP’ye zarar vereceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Olay nedeniyle herhangi bir pişmanlığım yoktur” dediği de iddianamede yer aldı.

TEHDİTLER MAĞDURDA BÜYÜK KORKU PANİĞE SEBEP OLDU

İddianamede şüpheli Görgünoğlu’nun, e-mail ve twitter hesaplarından İmamoğlu'na hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının polis raporu ile tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin de bu durumu savunmasında itiraf ettiği belirtilen iddianamede, ısrarlı ve zincirleme tehdit ve hakaretlerin, içeriği ile mağdurda büyük bir korku ve paniğe sebep olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu bildirildi.

ELEŞTİRİLERİM DUYULSUN DİYE MAİL GÖNDERDİM

Şüpheli Görgünoğlu polis sorgusunda ise şu ifadeyi vermişti: “Ben Ekrem İmamoğlu’nun kahramanlaştırılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir yıldır eleştirmekteyim. Bu konuda daha önce CHP genel merkezine mail göndermiştim. Fakat eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu’nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim. Bu mailin gönderilmesi için beni yönlendiren herhangi bir şahıs ya da şahıslar yoktur. Tamamiyle kendi inisiyatifimle gönderdim. İmamoğlu’nun CHP’ye yakışmadığını, başkan olmasının parti teşkilatına, İstanbul’a ve Türkiye’ye zararı olduğunu düşünüyorum. İnternet ortamında ve açık kaynaklardan kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayı mailde FETÖ’cü diye hitap ettim. Kendisinin daha önce STV’de programlara katılıp, FETÖ’cüler tarafından yapılan kumpas ve şike operasyonlarını savunması, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ’cü olduğu bilinen kişilere büyük meblağlı ihaleleri verdiğini medyadan duymamdan dolayıdır.”

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu tehdit maili

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