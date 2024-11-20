İmamoğlu'ndan Ankara'da 'MHP' çıkışı: Hazırım!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün yoğun bir programı vardı. ABB'de Mansur Yavaş'ı ziyaret eden İmamoğlu daha sonra CHP grup başkanvekillerini, son olarak da CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti.

MECLİSTEKİ ARBEDE GÖRÜNTÜLERİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı ziyaretinin ardından; CHP’li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştığı olaya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Malum ülkemizde ne yazık ki arzu etmediğimiz; demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına kayyım sürecine dair çok tepkili bir pozisyondayız ve bu noktada arayışlarımız var. Bu gündemin ülkenin üzerinden kalkmasını arzu ediyoruz. Kimsenin böyle bir kötü iradeyi kullanma konusunda hak elde etmemesini arzu ediyoruz. Bunun da yeri Meclisimiz" dedi.

'BU DEĞİŞİKLİĞİN İYİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

İmamoğlu, bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Meclis'te başlattıkları görüşme turunu, mümkün olduğu kadar bütün siyasi partilerle sürdürmeye gayret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu gerçekten iyi bir seviyede toparladık diyebilirim. Yaptığımız görüşmelerden aldığımız cevapları ve geri dönüşleri partimizin grup başkanvekillerine bir rapor olarak sunduk. Kendileri de Meclis bünyesinde grubu olan ve olmayan siyasi partilerle görüşmeleri sürdürüyorlardı. Son aşamaya geldiklerinden de haberdardım. Bu manada bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle, kendilerini ziyaret ederek sürecin sonlanmasına dönük aşamaları müzakere ettik, paylaştık. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz de katıldı. Umut ederim ki bundan sonra da bahsettiğimiz siyasi partilerin katılımlarıyla, onaylarıyla bu değişikliğin yapılmasıyla ilgili güçlü bir sunumu, öneriyi yapacaklar başkanlarımız. Biz bunu umut ediyoruz. Bu değişikliğin iyi bir değişiklik olacağına da inanıyoruz."

"MHP VE MECLİSİMİZİN BAŞKANIYLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

İmamoğlu, bir gazetecinin 'Meclis Başkanından da randevu istemiştiniz. Görüşmeniz olacak mı' sorusuna ise şöye yanıt verdi:

"Bize dönüş olmadı şu anda. Olursa memnuniyetle görüşürüz. Bir partiden henüz dönüş olmadı ama biz talebimizi geri çekmiş değiliz. Hem MHP olsun hem Meclisimizin değerli başkanı olsun görüşmeye hazırız. Sonuçta konuştuğumuz şey, Türkiye'deki yerel yönetim demokrasisinin, yerel yönetim gücünün daha iyi bir seviyeye ulaşması adına atacağımız adımlar meselesi. 'Talebimiz devam etmektedir' diyerek, sizin aracılığınızla kendilerine iletmiş olalım."

"TEMEL AMACIMIZ KAYYUM SÜRECİNE YÖNELİK ORTAK BİR TUTUM GELİŞTİRMEK"

İmamoğlu, Özel ile görüşmesinin ardından da kameralar karşısına geçip gündeme ilişkin mesajlar veri. İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başlar:

Karşımızdaki organize kötülüktür.

Tüm siyasi partileri liderlerine teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerdeki temel amacım kayyum sürecine yönelik ortak bir tutum geliştirmek.

Biz davaya hizmet eden insanlarız. Meseleye asla kişisel bir çerçeveden bakmadık, bakmayacağız.

Arbede güzel görüntü teşkil etmez. Arbede istemeyiz.

DAVASI ERTELENDİ

Öte yandan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturması kapsamında yargılandığı dava bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada karar çıkmadadı, duruşma 8 Ocak'a ertelendi.