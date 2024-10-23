İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Öcalan' yanıtı! "Allah bu milleti korusun" diyerek açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a TBMM'de konuşması için çağrıda bulunmasının yankıları devam ediyor. Bahçeli'nin söz konusu çıkışıyla ilgili bir değerlendirme de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Bahçeli'ye üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu "Bu memleketin kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Büyük meseleler; müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla derlenip, toparlanır. Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her tutum ve tavır bizde saygı görür." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamasından önemli başlıklar şöyle

-Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Bu memleketin büyük meseleleri veya bu memlekete ait her konu, samimiyetle, içtenlikle, her insanını koruyan bir anlayışla, müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla, her insanını o milli çatının altında toplayacak bir duruşla derleyip toparlamayı gerektirir.

"İŞ BİRLİĞİ OLMAZSA MİLLETİN BAŞINA BAŞKA BELALAR AÇARSINIZ"

-Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her tutum ve tavır bizde saygı görür. Ama bu tür, kamusal işler, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda, iş birliğini, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde, o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun.

"ALLAH BU MİLLETİ 'BEN BİLİRİMCİLİKTEN' KORUSUN"

-Ve bu milleti "Ben bilirimcilikten" korusun. Bu milleti ortak akılla, birlikte düşünmesine, beklentisine, "Benim insanım benden ne istiyor", "Onu nasıl sağlamalıyım", "Niye mahcup duruyor köşesinde", "Niye boynu bükük, niye suratı asık", "Bir toplum niye kendini geride hissediyor", bütün bunları düşünerek, Türkiye'nin, bu güzel canım cumhuriyetin, 86 milyon insanın, mutlu ve huzurlu olduğu, "Ben bu toprakların eşit hissedarıym kardeşim", "Benim başım dik", "Benim çocuğum çalışırsa liyakatiyle işe girer", "Benim evladım çalışırsa en tepeye çıkar" duygusunu her anne babaya verdiğimiz bir memleket var ederiz. Bizim yolumuz bu yolculuktur, kimse vazgeçiremeyecek.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tarihi bir çağrı yaparak şunları söylemişti:

"Geçen hafta grup konuşmamda demiştim ki, Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı buyursun terörün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlayamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır.

"GELSİN TBMM'DE KONUŞSUN"

'Teröristbaşı işin içinde olmazsa, bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum. Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa; gelsin TBMM Dem Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlığı gösterirse, umut hakkının kullanılmıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."