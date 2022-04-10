İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na sert sözler! 'Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş...'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na yanıt verdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver" ifadelerini kullandı.

"SENİN İMZANLA DURDURULMUŞ METROLARI BİTİREN BİR BELEDİYE VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili İmamoğlu şunları ifade etti:

"Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var önce önünü ilikleyeceksin onu 16 milyon seçti. Sen kimsin 'hizmette yarışalım' diyorsun. Senin imzanla durdurulmuş metroları bitiren bir belediye var. Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin geçiyorsun gerile gerile laflar ediyorsun. Kamu Bankaları İBB'ye kredi vermiyor. Genel Müdürleri korkudan telefonlarımıza çıkmıyor."

"UTANÇ DUYUYORUM"

İmamoğlu açıklamasının devamında "Şu anda 100'e yakın operasyon temsilcisi var İBB'de. 4 aydır uğraşıyorlar. 557 terörist var diyen sayın bakan bu gün ne diyor acaba? Bütün müfettişler görevlendirilmiş. usulsüz görevlendirmelerle bir şey bulun getirin diyorlar. Bu tür operasyonları şu an yapıyorlar. Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu defalarca incelendi ama dava bile açılmadı. İstanbul'daki ulaşım zammı bir sonuçtur. Olmak zorundaydı. Olabileceğin en asgarisi yapıldı. Zam yapılınca İBB sorumlu. Taksi kararını UKOME aldı! diyorlar. Uydurma kararlarla Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için UKOME'nin yapısını değiştirdiler. Başka UKOME'yi duymazsınız sadece İstanbul'dakini duyarsınız. UKOME'de İBB'nin çoğunluğu yoktu. Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi ne derse diğerleri de onu yapıyor. Utanç duyuyorum." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili ise Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim ağzımdan kimse şuraya, buraya adayım lafını duymadı. Tek bir açıklamam var: Bir yabancı mensubu sorduğunda, Allah bilir demiştim. Böyle bir şeye adayım denmez, denmemeli. Ben İBB Başkanı olacağım dedim mi? Benimle ilk röportajı yapan insan sizsiniz. Birileri sizi aday gösterir. Türkiye olağanüstü bir dönem yaşıyor. Kişilerin üstünde sorumluluk bekleyen bir dönem. Biz Türkiye'de kalkınmayı konuşmalıyız. Bu ülkeyi bu duruma düşmekten kurtarmayı konuşmalıyız. Süreci konuşmalıyız. Türkiye tarihinin en önemli siyasi hamlesi yapılıyor. 6 siyasi parti biraraya geliyor.

Bu dönem kişisel hesapların, kişisel dertlerin önünde bir dönem 6 siyasi parti bir araya gelmiş bunula da kalmamalı tüm muhalefet bloğu açlığa yoksulluğa dur diyecek bir çözümü konuşuyorlar bu çok değerli. Ben CHP'nin bir neferiyim, has bir evladıyım. Elbette ki benim adayım genel başkanımdır."

