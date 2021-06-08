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İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yanıt

08.06.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun "Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek" şeklindeki açıklamasına "Herhalde rüyasında gördü" yanıtını verdi.

İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek" ifadelerini kullanmıştı.

"CİDDİ MESELELERİ ÖNCE BİLİM ELE ALIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin kendisine yönelttiği, “Ulaştırma Bakanı’nın bir uyarısı oldu. ‘Kanal İstanbul, deniz salyasının ilacı olur’ dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna, şu yanıtı verdi

“Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul ile almak istediği bilgi, teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner."

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