İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Metro projelerinin finansal süreci de ele alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaretinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme… pic.twitter.com/ehCWKo0jLX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 7, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır