İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yerlikaya’ya çok sert yanıt! Yerlikaya için '10 yıl önce' hatırlatması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında açıklamalarda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ"

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili yaptığı "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz" açıklamasına yanıt verdi.

"10 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜYLE KOL KOLA OLAN SENSİN"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "10 yıl önce terör örgütüyle kol kola olan sensin. 10 yıl önce, 'Türkiye'de Türkçe Olimpiyatları geldiği noktayla maşallahı hak ediyor' diyen sensin" ifadelerine yer verdi.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine açtığı 1 milyon liralık davaya da değinen İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın içine sürüklendiği ekonomik bunalımdan, adalet krizinden, demokrasi krizinden bizden başka çıkarak, bilinci en yüksek seviyede taşıyacak başka ortam yok. Tam da bu nedenle iktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, sağlamaya gayret ediyorlar. Yeni bir yargı tacizini de taze taze bize yaşattılar.

"BU DAVA BİZLERİN HAKLILIĞININ VESİKASI OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Esenyurt Meydanı’ndaki haklı sözlerimiz, ifadelerimiz ve hatırlatmalarımıza sayın Cumhurbaşkanı kızmış. Hemen avukatına talimat vermiş bana ve Sayın Genel Başkanımıza 1’er milyon liralık tazminat davası açmış. Bu dava bizlerin haklılığının vesikası olarak tarihe geçmiştir. 65 yaşına gelmiş, 40 yılını yaklaşık Türkiye'nin bilim dünyasına ayırmış, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in kişilik haklarını ayaklar altına alırlarken, bizim onlara sorduğumuz gerçek ve kanıtlı sorularımızı kişilik haklarını saldırı olarak görmüşler. Neymiş kamuoyu önünde küçük düşmüş. Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar. Bizi, cumhuriyetin var oluş sebeplerini yerle bir ederek, milletimizi ülkemizi devletimizi dünyaya sefil ve rezil ederlerken, bunları yaptıkları an tam da bu noktada gereken sözü söylemeyi, gereken soruyu sormayı asla geride bırakmayız. Açıkçası benim konuşmam tam da bu eksendeydi."