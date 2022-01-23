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İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı! ‘Bizi kavga ettirecek biri henüz doğmadı’

23.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında sorun olduğu iddialarına çok net bir cevap verdi. İmamoğlu açıklamasında ‘Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı’ ifadelerini kullandı. İşte İmamoğlu’nun yaptığı son dakika açıklamasının detayları…

İmamoğlu’ndan çok net Kılıçdaroğlu mesajı! ‘Bizi kavga ettirecek biri henüz doğmadı’

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kanatlarının ikiye bölündüğü iddia edilmişti. CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun mesajları dikkat çekti. İmamoğlu yaptığı açıklamada "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşması dün gerçekleşti. Şarkı sözleri nedeniyle tepkilere maruz kalan olan sanatçı Sezen Aksu’nun şarkılarının çalındığı etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da önemli mesajlar verdi.

İmamoğlu ise parti içi gruplaşmalara değinerek “Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. ‘Ben değil biz dedik’ şimdi yine, ‘Ben değil biz ve dostlarımız’ diyoruz” diye konuştu.

İmamoğlu, İBB’deki teftişi hatırlatıp “Meclis’teki arkadaş İBB’de 550 terörist var demişti. ‘Bulun, getirin’ diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar. Ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız” ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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