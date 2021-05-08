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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

08.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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