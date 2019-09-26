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Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremle ilgili açıklama geldi.

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İmamoğlu'ndan şu açıklama geldi;

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil.


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