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İmamoğlu’ndan deprem açıklaması: "Sabah 04.08'de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık"

23.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ümraniye’de yapımı tamamlanan Anadolu Yakası Raylı Sistemler Yerleşkesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Düzce’de yaşanan deprem ile ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, "Sabah 04.08’de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık. İstanbul’daki meselenin ne kadar ağır olduğunu 99 yılından beri yaşayan birisiyim. Hep savunduğum bir şey var, milli bir meseledir. Bir arada konuşmamız, bir arada çözüm bulmamız gereken bir meseledir" dedi.

İmamoğlu’ndan deprem açıklaması: "Sabah 04.08'de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Metro İstanbul tarafından Anadolu Yakası’ndaki metro ağını kolaylıkla yönetmek amacıyla Ümraniye’de yapımı tamamlanan Anadolu Yakası Raylı Sistemeler Yerleşkesi açıldı. Yerleşkeye Türkiye Devlet Demiryolları’nın (TCDD) kurucusu Behiç Erkin’in adı verilirken yerleşkenin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile çok sayıda bürokrat ve belediye meclis üyesi katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Behiç Erkin Raylı Sistemler Yerleşkesi ve Anadolu Yakası’nın hatlarımızın, trenlerinin toplandığı yer. Burada toplanılıp bakımları yapılıyor, atölye altyapısı mevcut. Bu yerleşkede bakım atölyesi, ağır bakım atölyesi, kapalı ve açık tren parklanma alanları, trafo binaları ve idari bina var. Açıkçası burayı devraldığımızda burası da diğer şantiyelerimiz gibi ne yazık ki yarım bile değil, daha az seviyede inşaatı tamamlanmış, yüzde 33 seviyesinde ama tümden çalışmaların durduğu şantiyelerden bir tanesiydi” dedi.

"METRO MESELESİ İSTANBUL’UN HAYATİ MESELESİDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Metro işini önemsiyoruz. Metro meselesi İstanbul’un hayati meselesidir. Bugün İstanbul’da günlük neredeyse 9 milyon insan taşıyoruz. 9 milyon insan ne demek, Londra nüfusu kadar insan taşıyoruz demek. Ama Londra’da ki metro hattının üçte biri metromuz var. Dolayısıyla almamız gereken yol bugüne kadar ihmal edilmiş, yapılmamış işler, aslında önümüzde ne kadar devasa bir hedef bıraktığını ve koyduğunu hepinizin bilmesi anlaması gerekiyor” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Düzce’de yaşanan deprem ile ilgili olarak, “İstanbul’da büyük depremi ne zaman yaşayacağımız konusunda bütün bilim insanlarının söylediği şey ’çok acele edin, zamanı yakın’. Dolayısıyla dün akşam sabaha karşı Düzce’de yaşadığımız depremin endişesini ve korkusunu hep birlikte hissettik, yaşadık. Sabah 04.08’de hepimiz yataklarımızdan ayağa fırladık ve o an itibarıyla hepimiz endişeyle süreci takip ettik. İstanbul’daki meselenin ne kadar ağır olduğunu 99 yılından beri yaşayan birisiyim. Hem mesleki yaşamıyla hem iş yaşamıyla hem de belediyecilik ve siyasi yaşamımda özel bir yer ayırdığım meseledir. Hep savunduğum bir şey var, milli bir meseledir. Bir arada konuşmamız, bir arada çözüm bulmamız gereken bir meseledir. Finansmanından imalatına, vatandaşı ikna etme masasından birlikte o işi yapmaya kadar, senin benim kurumum yok, senin benim belediyem, senin benim partim yok. Tek dua var, Allah gecinden versin demek. Doğanın gerçeği olacağını biliyoruz ama" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmasının ardından tesisin açılışını gerçekleştirerek yerleşkeyi gezdi.

(İHA)

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