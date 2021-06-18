İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yeni bir süreç başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gölbaşı'na geldi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ı ziyaret eden İmamoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet ve partililer karşıladı.

"KAPIMIZI KİM ÇALARSA KİM DESTEK İSTERSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Ziyaretin ardından Karaağaç Caddesi’nde otobüsten halka seslenen İmamoğlu, "Bugün Cumhuriyet Halk Parti'li belediye başkanımızın misafiriyiz ama biliniz ki kapımızı kim çalarsa kim destek isterse başımızın üstünde yeri var. Birileri gibi değil biz o partiliymiş, bu partiliymiş bakmayız. Biz şunu biliyoruz. Benim makamım da milletin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de milletin. O bildiğiniz bütün makamlar milletin. O makamlar sizin. Dolayısıyla elbette ki kapımızı çalan başka belediyeler de olsa kesinlikle başımızın üstünde yeri var. Bu memleketin her insanını eşitlemek zorundayız. Benim çocuklarım, yaşama tutunup büyüyorsa iyi eğitim almak zorunda, ona imkanı sağlamak zorundayız. Yeter mi? Yetmez. Hayata atılacak gencimiz iş bulacak. Okumuş, birikim yapmış, işiyle hayata tutunacak, yuva kuracak, geleceğini şekillendirecek. İlla ona dayı mı lazım? İlla ona torpil mi lazım? Yok. Artık liyakat kazanacak. Benim çok yakın tanıdığım gençle şuradan herhangi bir genç kardeşimizin, Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum şunu, vicdanımda ve adaletimde tamamen eşittir. Ve bu memleketin en doğusundan en batısına en güneyinden en kuzeyine her yurttaşımız eşittir. Kim olursa olsun 84 milyon insanımızın kazanması için çalışacağız" diye konuştu.