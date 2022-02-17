İmamoğlu'ndan dikkat çeken fatura çıkışı: Milletimiz karar versin

Faturalardaki artış Türkiye'de hem siyasetin hem vatandaşın gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün kendi partilerinin belediye başkanlarına su faturlarında KDV indirimine gitmesi için talimat verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardında İBB Başkanı da sosyal medya hesabından faturalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİMİZ KARAR VERSİN"

İmamoğlu Twitter adresinden, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;



Önemli bir bilgilendirme!



Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2022



