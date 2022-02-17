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İmamoğlu'ndan dikkat çeken fatura çıkışı: Milletimiz karar versin

17.02.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelerin su faturalarındaki KDV indirimine gitmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Önemli bir bilgilendirme" notunu düşerek, "Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken fatura çıkışı: Milletimiz karar versin

Faturalardaki artış Türkiye'de hem siyasetin hem vatandaşın gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün kendi partilerinin belediye başkanlarına su faturlarında KDV indirimine gitmesi için talimat verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardında İBB Başkanı da sosyal medya hesabından faturalarla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİMİZ KARAR VERSİN"

İmamoğlu Twitter adresinden, "Önemli bir bilgilendirme! Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;


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