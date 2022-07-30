İmamoğlu’ndan dikkat çeken iddia: ‘Göçmen verileri gerçek değil’

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’un 2050 Vizyonu’nu tanıtan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki yaşayan göçmen sayısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Bugün her beş vatandaşımızdan birinin yoksul olduğu İstanbul’u adil bir kente dönüştüreceğiz” ifadelerini kullanan İmamoğlu ‘göçmen verileri gerçek değil’ diyerek yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İmamoğlu İstanbul’daki düzensiz göçmen sorunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘GÖÇMEN VERİLERİ GERÇEK DEĞİL’

"Kontrolsüz, öngörüsüz ve plansız bir şekilde işletilen sınır politikası sebebiyle İstanbul çok büyük bir demografik dönüşümden geçti. Biz bugün 20 milyona yakın insana hizmet ediyoruz. Dolayısıyla, İstanbul’a dair resmi kurumlarca açıklanan göçmen verileri kentin gerçeğini yansıtmıyor. Bu şehirde iki buçuk milyona yakın göçmen yaşadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tutarlı ve planlı bir göç politikasının uygulanmaması İstanbul’da konut piyasasını da işgücü piyasasını da tersyüz etti. İstanbul, Türkiye’de her statüden yabancıların dörtte birini barındırıyor. Nitelikli bir uyum politikasını hayata geçireceğiz. Kişiselleştirilmiş İstanbul Kart’lar ile İstanbul’daki sağlıklı göçmen verisine ulaşacağız. Burada konaklama hakkı almış kadınların, çocukların, yoksulların insanca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz fakat düzensiz ve kayıtsız göçmenlere dair muhakkak yönetimsel bir karar vermek gerekiyor."

