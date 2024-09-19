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  4. İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ihanet’ çıkışı: ‘Sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın…’ Mansur Yavaş’a gönderme mi yaptı?

İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ihanet’ çıkışı: ‘Sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın…’ Mansur Yavaş’a gönderme mi yaptı?

19.09.2024 12:55
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan CHP’deki tartışmalara yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. İmamoğlu açıklamasında "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir" dedi. İmamoğlu’nun bu çıkışı sosyal medyada Mansur Yavaş’a gönderme olarak yorumlandı.

İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘ihanet’ çıkışı: ‘Sen benim ayağıma bastın, yüzüme sert baktın…’ Mansur Yavaş’a gönderme mi yaptı?

Ekrem İmamoğlu, aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel meselelerle uğraşmaması gerektiğini söyledi. “Ayağıma bastın, koluma dokundun” gibi konuların zamanı olmadığını vurguladı. Bu tür tartışmalarla ilgilenenlerin, yol arkadaşı olmadığını da net bir şekilde dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu açıklamasında ‘CHP içinde siyaset yapanlara sesleniyorum’ diyerek gündem yaratacak şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle benim siyasi yol arkadaşlarıma özellikle benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan arkadaşlarıma ya da belediye başkanı olan meclis üyesi olan milletvekili olan partimizin üst yönetimine net olarak bir şey söylemek isterim.

Yavaş, CHP'ye sitem etti! Özel, 'sorumluluk benim' dedi, İmamoğlu haberinin olmadığını söyledi Yavaş, CHP'ye sitem etti! Özel, 'sorumluluk benim' dedi, İmamoğlu haberinin olmadığını söyledi

‘BUNUNLA UĞRAŞAN KİM VARSA BENİM YOL ARKADAŞIM DEĞİLDİR’

Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman hele hele aynı odada aynı mekanda aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da karnıma dirsek attın, yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir. Nokta!”

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“HEM MİLLETE HEM DE ATATÜRK’E İHANET EDER”

İmamoğlu ayrıca açıklamasının devamında, “Ayrımcı akılla işimiz yok. Biz milletin evlatlarını seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Şimdi, önümüzdeki sürece en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Bu, milletin sorunlarını konuşmayı emreden bir zamandır. Parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan kim varsa, hem millete hem Atatürk’e ihanet eder” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP haberler ihanet
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