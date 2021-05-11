İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'İstanbul seçimi' çıkışı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında soruları yanıtladı.

'Fatih Sultan Mehmet türbesine girerken ellerini arkada kavuşturarak saygısızlık yaptığı' iddialarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu, "Bence çok net bir cevabı var, İstanbul seçimini yedirememek. Hala oradalar. Bir de bakıyorlar ki işler tıkır tıkır yürüyor, acaba ne yapabiliriz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Bu soruşturma meselesi, sürecin soruşturmaya dönük bir incelemenin başlatılması olayına bakıldığında ben şunu söyleyeyim ben soruşturulmak isterim. Geçenlerde çağrı yaptım soruşturmayı buna değil, madem bu kadar soruyorsunuz atlar meselesini açın anlarım. Soruşturun. Anlatırım kaybolmasının sebebini, buna açın. Her makan soruşturulmalı biz onun için buradayız.

"BENCE ÇOK NET BİR CEVABI VAR"

Ben göreve geldiğimde, dönüp de didik didik Beylikdüzü'nün araştırılması. Tam 27 soruşturma izni kararı verilmesi. Zaten soruşturulmuş, aynı dosyalar tekrar tekrar pişirilip getirilmesi. Bence çok net bir cevabı var, İstanbul seçimini yedirememek. Hala oradalar. Bir de bakıyorlar ki işler tıkır tıkır yürüyor, acaba ne yapabiliriz.

Bir taraf da diyor ki, bunu yapmayın İmamoğlu'na yarıyor. İmamoğlu'na yarıyorsa, neden yapıyorsunuz. Gidin yapana sorun. "

