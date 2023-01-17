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İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız

17.01.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına tepki gösterdi. Metro yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazır olduklarını belirten İmamoğlu, projelerin 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almadığı için finansmanın kullanılamayacağını belirtti ve "Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız

Yargılandığı davada 2 yıl hapis cezası alan ve ardından kendine bir dava daha açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. İstanbul'un yatırımlarına vurgu yapan İBB Başkanı, kendilerinin finansman olarak 2 projeye hazır olduklarını belirtti. Ancak açıklanan 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında projelerin yer almamasından dolayı tepki gösteren İmamoğlu bulunan finansmanların kullanılamayacağını aktardı.

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"KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNARIZ"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu “takdir”, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu “takdiri” kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.

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2 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar 14 Aralık'ta açıklandı. Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararın altından altılı masa liderleri Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi düzenledi.

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Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan

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