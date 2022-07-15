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İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır

15.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde düzenlenen şehitleri anma töreninde konuştu. Açıklamasında İmamoğlu "Devletimiz milletimiz bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. 15 Temmuz’dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır" dedi.

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz'un yıldönümüyle nedeniyle düzenlenen törende dikkat çeken ifadelerde bulundu. "Devletimiz milletimiz bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır" diyen İmamoğlu, "15 Temmuz’dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır" şeklinde konuştu.

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CANAN KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İBB’nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde anma düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

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"TEHDİT HENÜZ KALKMAMIŞTIR"

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Temmuz günü, milletimizin birliğine, egemenliğine ve özgürlüğüne saldıranlar karşısında kararlılıkla cesaretle dirayetli duran aziz milletimizi dimdik ayakta buldular. Bu milleti zincire vurmaya kalkan herkes gibi onlar da kaybetmeye elbette ki mahkumdular. Çünkü bu ülkenin çocukları daha ilkokul sıralarından itibaren bilirler ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu egemenliği korumak da yine milletimizin kendi ellerindedir. 15 Temmuz 2016’da yaşananlar asla unutulmayacaktır. Silahsız insanlara ateş açacak, şehrin ortasında tanklar yürütecek, yüce meclisin üzerinde uçuracak kadar aklını kaybetmiş kişiye itaati devlete hizmetten üstün tutmuş hainler daima hatırlanacaktır. Allah bu aziz milleti, devletin kendine bahşettiği ünvan, rütbe ve sorumluluğa itibar etmeyip farklı çıkar çevrelerinin ilgisinden takdirinden medet umanlardan korusun. Devletimiz milletimizi bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. 15 Temmuz’dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır. Bu ülkede liyakate sahip sadece kamuya hizmet edecek yalnızca halka hesap verecek yurtsever 86 milyonlar insanımız vardır. Onlar oldukça elbette bizim sırtımız yere gelmez. 15 Temmuz’da bu millet genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle bunu tüm dünyaya kanıtladı. Ancak dediğim gibi süreç henüz tamamlanmamıştır. Tehdit henüz kalkmamıştır" dedi.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Törene katılanlar İBB binası asılan ve üzerinde 97 şehidin ismi bulunan pankartın önüne karanfil bıraktı.

(DHA)


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Ekrem İmamoğlu 15 temmuz istanbul büyükşehir belediye başkanı
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