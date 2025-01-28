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İmamoğlu'ndan gündem olacak çıkış: İstanbul'dan başlayan kıvılcım çok büyüyecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.01.2025 13:52
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Son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla ve yaptığı açıklamalarla gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ses getirecek bir çıkış geldi. İmamoğlu, "İstanbul'da başlayan kıvılcım, çok büyüyecek ve bütün milletimizi aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan gündem olacak çıkış: İstanbul'dan başlayan kıvılcım çok büyüyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Küçükçekmece'de temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerdeki sözleri gündem olan ve ardından hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu, "Sevgili dostlarım İstanbul'da başlayan kıvılcım, çok büyüyecek ve bütün milletimizi aydınlatacak. Nedir o biliyor musunuz? İlk gece söyledim; hak yemem, hakkınızı yedirmem dedim. Yaptığımız işin, yola çıkışımızın felsefesi budur." ifadelerini kullandı.

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"BU ARKADAŞLARI SANDIKLA EVİNE YOLLAMA ZAMANI GELDİ"

İmamoğlu konuşmasının devamında ise, “Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollama zamanı gelmiştir” dedi. İstanbul’da tekrarlanan 2019 seçimlerini anımsatan İBB Başkanı, “Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi ifade ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şey yok. Halkıyla birlikte neler başarabildiğini ispat etmiş bir toplumuz” diye konuştu.

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İmamoğlu'nun konuşmasındaki satır başları ise şu şekilde;

“Millete daha fazla adalet daha fazla refah, hak ve özgürlük sunmak olduğunu, siyasetin bu yolculuğa destek olmak olduğunu unuttular. Açık ve net söylüyorum; bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollama zamanı gelmiştir. Bu çok net.

"KİMSE BİZİ YILDIRAMAZ"

Milletin halkımızın vicdanından asla kuşku duymuyorum. Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi ifade ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz bunun en güzel ispatını da İstanbul’da 2019’dan beri bütün Türkiye’ye hatta dünyaya ilham olacak şekilde demokrasi mücadelesi vererek halkıyla birlikte neler başarabildiğini ispat etmiş bir toplumuz. Zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'na korku verebiliriz. Kimse bizi yıldıramaz. Kimse bizi bu yoldan döndüremez.

"YÜRÜYÜŞÜMÜN BİR BEDELİ VAR"

Yol yürüyüşümün bir bedeli var. O da her dakikasında her saniyesinde elimden geleni ardına koymadan milletine hizmet etme bedeli. Onu ödeyeceğim millete. Buradan geri dönmeyiz. Yolumuz açık olsun.”

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul soruşturma
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