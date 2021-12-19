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  4. İmamoğlu'ndan hükümete çağrı: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz

İmamoğlu'ndan hükümete çağrı: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz

19.12.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" dedi.

İmamoğlu'ndan hükümete çağrı: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı talep ediyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kurdaki artış nedeniyle belediye bütçesine yansıyan 15.2 milyar liralık ek faturayı merkezi yönetimden talep etti.

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"YENİ EKONOMİ POLİTİKASI TUTARSA, GERİ AKTARACAĞIZ"

İmamoğlu söz konusu paylaşımında "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul
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