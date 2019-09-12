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İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

AK Parti'li ve CHP'li başkanların katıldığı toplantının bilgisi, basınla paylaşılmazken, açılış kısmı, Başkan İmamoğlu'nun Facebook'taki hesabından canlı yayınlandı. Toplantı sırasında, İmamoğlu'nun sağında İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı'nın, solunda ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'nun oturduğu görüldü.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da toplantıya bir süre geç kaldığı ve Başkan İmamoğlu'nun yanına giderek, tokalaştığı görüldü. (DHA)

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İBB İmamoğlu Ekrem İmamoğlu

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