HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'ndan Instagram çıkışı: Sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalılar!

İmamoğlu'ndan Instagram çıkışı: Sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalılar!

02.08.2024 13:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Instagram'a uygulanan erişim engelini konuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmaya dahil oldu. Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini savunan İmamoğlu "Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez" dedi.

İmamoğlu'ndan Instagram çıkışı: Sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalılar!

Bugün Instagram çöktü sanılırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği öğrenildi. Karar tartışmaları beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN INSTAGRAM TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi, "Instagram bir an önce açılmalı" dedi.

"İLETİŞİMDEN SORUMLU AKILLAR SANSÜR BİRİMİ GİBİ ÇALIŞMAYI BIRAKMALI"

İmamoğlu paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."

Ekran görüntüsü 2024-08-02 132647

Instagram'a erişim engellenirken AYM'den dikkat çeken paylaşım Instagram'a erişim engellenirken AYM'den dikkat çeken paylaşım
Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Instagram
En Çok Okunan Haberler
Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.