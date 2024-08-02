İmamoğlu'ndan Instagram çıkışı: Sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalılar!

Bugün Instagram çöktü sanılırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildiği öğrenildi. Karar tartışmaları beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN INSTAGRAM TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi, "Instagram bir an önce açılmalı" dedi.

"İLETİŞİMDEN SORUMLU AKILLAR SANSÜR BİRİMİ GİBİ ÇALIŞMAYI BIRAKMALI"

İmamoğlu paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."