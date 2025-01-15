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  4. İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'AUDİ' iddiası: "İhsan Aktaş hediye etmiş"

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'AUDİ' iddiası: "İhsan Aktaş hediye etmiş"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.01.2025 13:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşitaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu operasyonda adı geçen şirketin sahibi İhsan Aktaş'ın Isparta Belediye Başkanı'na AUDİ A8 marka makam arabası hediye ettiğini iddia etti ve "Ona bunları soracak mısınız?" dedi.

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'AUDİ' iddiası: "İhsan Aktaş hediye etmiş"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 kişi için "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Operasyon kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözlatına alınmıştı.

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İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

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Pazartesi günü yaptığı açıklamaya dikkat çeken İmamoğlu, "Bu firma TBMM, Yargıtay'dan THY'den pek çok üniversite ve kamu hastanesinden, pek çok Ak Partili belediyeden de ihale almış. Dedim ki CHP ve İBB'ye yatpığınız işlemleri bu devlet kurumlarına da yapacak mısınız? Aynı uygulamaları onlara yapmayın sakın evlerini basmayın bunu ben istemiyorum. Ama işlemleri yapacak mısınız diye sordum hala çıt yok" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN ARAÇ İDDİASI: AK PARTİLİ ISPARTA BELEDİYE BAŞKANINA AUDİ A8 MARKA MAKAM OTOMOBİLİ HEDİYE ETMİŞ

İmamoğlu konuşmasının devamında ise gündem yaratacak bir iddiaya yer verdi. İmamoğlu, "Bu suç örgütü lideri denen kişinin şirketi, AK Partili Isparta Belediye Başkanı'na 'çok lüks' kategorisine giren, milyonlarca liralık 'Audi A8' marka bir makam otomobili hediye etmiş. Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Bu iş insanı size neden milyonlarca liralık aracı hediye etti diye sorgulamaları yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Belediye başkanı Isparta CHP beşiktaş
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