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  4. İmamoğlu'ndan İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama! 'Zor olanı geride bıraktık'

İmamoğlu'ndan İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama! 'Zor olanı geride bıraktık'

12.03.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili olarak "Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'ndan İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama! 'Zor olanı geride bıraktık'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ZOR OLANI GERİDE BIRAKTIK"

"Son 30 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerini yaşadık. Öncelikle İBB ile koordineli hareket eden 16 milyon İstanbullu hemşehrime ve sahada emek veren binlerce yol arkadaşıma teşekkür ederim. Kar yağışı Pazar günü de devam edecek ama zor olanı geride bıraktık."


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul
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