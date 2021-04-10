İmamoğlu’ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor."
İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır!— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2021
Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor. pic.twitter.com/oG3PfC0YVS