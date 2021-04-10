İmamoğlu’ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor."

İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır!



Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor. pic.twitter.com/oG3PfC0YVS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2021



