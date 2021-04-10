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  4. İmamoğlu’ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır

İmamoğlu’ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır

10.04.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin video paylaşarak, "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" dedi.

İmamoğlu’ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor."


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