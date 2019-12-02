İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla düzenlenen "İstanbul Deprem Çalıştayı" başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un deprem konusundaki mevcut fotoğrafına bakacaklarını, yapılması gereken hazırlıkları tartışmak istediklerini dile getirerek, "Net bir yol haritası ortaya koymayı, 16 milyon İstanbulluya bu süreci en objektif şekilde göstermeyi amaçladık." dedi.

Olası bir İstanbul depreminde hayatın duracağını, ekonominin büyük hasar alacağını, büyük kaos ve ulusal felaket senaryolarından bahsedildiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İşte burada ürkmeliyiz, korkmalıyız ve bu süreci ciddiye almalıyız. Hali hazırdaki 1,2 milyon yapının karşı karşıya olduğu büyük bir riskten bahsediyoruz. 48 bin binanın büyük çaplı hasar alacağı süreci anlatıyoruz. 10 binlerce insanın can kaybından bahsediyoruz. Böyle bir riskin ne kadar derin bir yara açabileceğini İstanbulumuzda ve Türkiyemizde hepinizin düşünmesini istiyoruz. Bu nedenle İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı bir şehir haline getirmek bizim öncelikli hedefimiz."