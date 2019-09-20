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İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak" dedi.

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe metro hattı tünel kazı çalışmalarını yeniden başlattı. Çalışmaları inceleyen İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "İstanbul hem şehrin geleceğini tasarladığı gibi yatırımlarıyla ilgili de kararlı ve karakterli adımlar atacak. Bu noktada şu anda ulusal ve uluslararası ölçekte görüştüğümüz finans kuruluşlarıyla hem İstanbul’un gücünü anlatıyoruz hem bundan sonra ne kadar kararlı ve akılcı, planlı şekilde gittiğini ifade ediyoruz. Bugün bulunduğumuz yerde yaptığımız görüşmeler neticesinde Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansman anlamındaki sorunun büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. Bu nedenle yaklaşık 1 yıldır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz ve gerçekten önemli bir hat olan ve günlük yolcu sayısı 300 bin üzerinde planlanan bu hattın 2022 yılında bitirilmesini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, konuşmanın ardından beraberindeki heyeti yanına davet ederek, "Allah, tamamına erdirsin. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yarım kalan metro çalışmasını başlatan butona bastı.

“TOPLUMUMUZU ÜRKÜTEN YA DA KORKUTACAK BİR HUSUS OLMADIĞI İÇİN HERHANGİ BİR BİLGİLENDİRME YAPMADIK"

İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Tuzla’daki yangın sonrası bir çevre etki raporu çıktı mı? Atmosferde kimyasal bir etki yarattı mı? Yağmurun kimyasal yağış olduğu iddiaları var?" sorusuna, "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak. Ne yazık ki şu anda kahraman bir itfaiye erimiz ameliyat oldu. İyi gidiyor. Neticede ciddi bir yaralanma geçirdi talihsiz. Şu an tek negatif etkisi bu. Bir de orada bir mal kaybı var. Oradaki sanayi kuruluşuna da geçmiş olsun diyoruz. Ama atmosferi etkileyecek zehirli bir atık şeklinde yağmurla tekrar yeryüzüne inecek şekilde bir tanım ya da tehdit bize ulaşmadı" yanıtını verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla yangın kimyasal yağış ibb başkanı imamoğlu

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