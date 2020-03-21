İmamoğlu’ndan 'koronavirüs' isyanı: İnsanlar akın akın dışarıda, bunu yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, insanları seferberliğe çağırdı. "Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Bu virüs şu ana kadar ortaya çakardı ki, yaş almış insanları öldürüyor" diyerek yaş ortalaması yüksek insanlara seslenen İmamoğlu, "Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin" diye konuştu.

"BUNLAR İSTEYEREK ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Üsküdar’da gerçekleştirdiği etkinliğin ardından, çalışmalarını sürdürmek üzere Saraçhane’deki merkez binaya geçti. İmamoğlu, kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle yaptığı sanal toplantıların ardından, kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV’den canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

“Biliyorsunuz hem devletimiz hem de İBB olarak biz, küresel salgının Türkiye’de daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alıyoruz. Bunlar, hiç de isteyerek aldığımız önlemler değil. Bu önlemlerin en önemli merkez noktası İstanbul. Yıllardır, vatandaşlarımızı buluşturmak bir araya getirmek ve mutlu etmek için çabalarken şimdi sizleri toplu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu benim içimi acıtan bir çalışma ama sağlığımızı korumak adına birinci önceliğimiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç, bir seferberlik süreci. Bu sadece bakanlığın, İBB’nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz. Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası siz kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimizsiniz. Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla. Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu çok ama çok ciddiye alın.”