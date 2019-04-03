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İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 'Türk halkının sinirlerini bozmayın' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen bu süreci toparlayınız." diyerek çağrı da bulundu.

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Size oy vermeyen insanlarla diyalog kurmanız, sürece katmak, şeffaf olmak, bir kentin bir çok sorununu çözüyor."

"Rakibime oy vermiş, AK Partili veya diğer partilerden, her seçmenin benim başımın üstünde yeri var. Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim."

"Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Bu kentte yaşayan herkesin gönlünü çalmaya geliyorum."

"İBB çalışanlanlarına birkaç şey söylemek istiyorum. Alınteri akıtan herkesin yeri başımın üstüdür, ben onlara hükmetmeye gelmiyorum, ortak çalışmaya geliyorum. Yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan keyif alacaklar. Görecekler ki adamcılıktan partizanlıktan çok yorulmuşlar. Bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. En düşük ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim sahası tahhüdümüzdü."

"Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde izin vereceğim."

BİNALİ YILDIRIM'A YANIT

"Rakibimin konuşmasında bir şey dikkatimi çekti, 'Türk halkının sinirlerini bozmayın' dedi. Ben gelince Türk halkının yüzü güldü. Biz kimsenin sinirini bozmayız, sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Keşke gece boyunca halkın sinirini bozan Anadolu Ajansına tek bir cümle söyleseydin."

"Takmışlar 'kendini belediye başkanı olarak tanımladı'. O gün 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz."

"Somut itirazlar, maddi hatalar düzeltinsin ama biz bu şehrin 16 milyon insanın iradesine saygı duyuyoruz."

"'Dünya bizi izliyor, demokrasi adına hızlı hareket edelim' derken yanlış anlaşılmışız. Bana gelen bir tebrik yok. Ama dünyanın her kentinden tebrik alacağımı duyuyor gibiyim. O konudaki eleştiriyi kabul etmiyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

"Tekrarlıyorum, sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sürece katkı sunmalıdır. Bu katkı Türkiye'nin ekonomisinden huzuruna birçok şeyi etkileyecek önemli bir katkıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen bu süreci toparlayınız."


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Ekrem İmamoğlu CHP

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